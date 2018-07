× Erweitern The Mojo Six

Freuen Sie sich auf viel Spiellaune, Lust zur Improvisation und große Emotionen, wenn die Bühnenlichter angehen und Mojo Six heiße Musik vom Boogie-Woogie bis zum traditionellen Blues spielt. Geboten werden Stücke von T-Bone Walker, Joe Turner, Muddy Waters …

Schon mit fünf Jahren trommelte der 1957 in Eltville geborene Rheingauer Walter Bittner auf Stühlen, Töpfen und allem, was interessante Sounds hervorbrachte. Heute ist er einer der meistgefragten und interessantesten Drummer Süddeutschlands.

Jan Eschke, geboren 1976 in Aachen ist ein viel beschäftigter Pianist der deutschen Jazzszene. Die Süddeutsche schreibt über ihn: "Die Klarheit und Brillanz von Jan Eschkes Spiel ist ein Hochgenuss, Spannung zum Zerreißen."

Das Herz des Saxophonisten und Klarinettisten Stephan Holstein schlug schon immer für den Blues und so ist er neben seiner Mitwirkung bei Mojo Six mit dem Trio des Blues- und Boogie-Pianisten Frank Muschalle auf Tournee.

Gitarrist und Trompeter, Komponist und Arrangeur Sepp Holzhauser studierte das Fach Konzertgitarre und ist seit 1980 als professioneller Gitarrist in Rock- und Jazzformationen tätig. Er leitet die Augsburger Big Band „Baritone and Friends“.

Bassist Martin Schmid studierte Kontrabass am Richard-Strauß-Konservatorium in München. Er arbeitet als freiberuflicher Bassist, Gitarrist, Sänger, Arrangeur, Komponist und Musikpädagoge. Konzertreisen führten ihn in viele europäische Länder.

Adi Weidenbacher kaufte sich im Alter von 16 Jahren seine erste Mundharmonika und autodidaktisch lernte er sie zu spielen. Als ausgebildeter Sänger und Bluesharp-Spieler ist er authentisch und wird vom Publikum und Musikern gleichermaßen geschätzt.

Musiker