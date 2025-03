The most sensational Voiceful Show - Konzert

Vorhang auf für „The most sensational Voiceful Show“ – Wir laden Sie herzlich ein zu unseren Kirchenkonzerten am 5. April 2025 in der Katholischen Kirche Willsbach und am 6. April 2025 in der Evangelischen Kirche Pfedelbach.

Voiceful the Choir ist wieder auf Tour und präsentiert ein letztes Mal dieses besondere Bühnenprogramm. „The Voiceful Show“ ist mehr als nur ein Chorkonzert. Mit einer Mischung aus Songs, Showacts, Lyrics, Comedy und Tanz erleben die Gäste vom Opener bis zum Showdown einen Abend voller Musik, Unterhaltung und berührender Momente. Freuen Sie sich auf eine abwechslungsreiche musikalische Revue sowie auf die eine oder andere Liebeserklärung an die großartige Muppet-Show.