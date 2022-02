The Movement (Dän)

Marxismus meets Modernismus, Lenin braust auf der Lambretta heran – nur selten klingen Revolution und Gegenkultur derart smart und sind so tanzbar wie bei diesem zu Beginn der 2000er Jahre gegründeten „Power-Three-Piece“ aus dem dänischen Kopenhagen!

Musikalisch beeinflusst von den großen Idolen THE WHO, THE CLASH sowie THE JAM und politisch inspiriert von Rosa Luxemburg und Karl Marx rief Sänger und Gitarrist Lukas Scherfey diese Band (deren einziges konstantes Mitglied er inzwischen ist) ins Leben und bereits das Debüt „Move!“ schaffte mit seinen mitreißenden Uptempo-Songs den Brückenschlag vom im Punk-Rock-verwurzelten Hard-Mod-Sound des Jahres 1979 zu expliziter Gesellschafts- und Systemkritik. Pumpende Bassläufe, trocken-knackiges Schlagzeugspiel und ein Gespür für schmissige Power-Pop-Melodien ergeben in Kombination mit Northern-Soul-Vibes, vereinzelten Ska-Elementen und der Working-Class-Attitüde ein elegantes Gesamtpaket, welches ohne nostalgischen Vintage-Habitus auskommt; so auch auf ihrem aktuellen Album „Future Freedom Time“, mit dem im Gepäck sie nun wieder nach Stuttgart kommen. Mod-Punks aller Länder, bügelt also bitte die Hemden… denn getreu dem Slogan „Clean living under difficult Circumstances“ ist das Trio nämlich bei seinen energiegeladenen und schweißtreibenden Liveshows selbstverständlich stets stilsicher in dunkle Anüge gekleidet.