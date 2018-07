The Movement (DK)

They're coming back! Und diesmal am Samstag! Die göttlichen The Movement aus Dänemark. Die den Laden mit ihrem treibenden Sound zum Toben bringen. Punk-fueled Mod-Rock!Also dancing shoes an und ab in den Keller...The Movement is a power-trio from Copenhagen/DK. They play mod-rock! Their sound is influenced by The Jam, The Who and The Clash. The Movement is a well dressed band who always wears suits, they know the old mod-slogan: "Clean Living Under Difficult Circumstances"