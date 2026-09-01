Genesis war immer auch Ausdruck intellektueller Ernsthaftigkeit und Professionalität. "The Music of Genesis“ will dem gerecht werden: Die Zusammenstellung eines Programms aus den Alben der Jahre 1976 – 1980 geschieht so nicht zufällig – eine Analyse der Titel zeigt hier eine kontinuierliche musikalische Entwicklung, die mit „Duke“ ihren Höhepunkt und Abschluss findet. Sich THE MUSIC OF GENESIS nennen zu können, entspricht dem musikalischen Anspruch: Den Musikern geht es um originalgetreue Reproduktionen, ohne dabei steril nachzuspielen: Hier werden auch Titel live gespielt, die so noch nie aufgeführt wurden: ein absolutes Hörvergnügen für jeden echten Genesis-Fan.

DIE BAND

Markus „Elmar" Ferner / Gesang

Jochen Pietsch / Keyboard

Niklas Turmann / Gitarre

Michael Schugardt / Bass

Momme Boe / Schlagzeug

Genesis war immer auch Ausdruck intellektueller Ernsthaftigkeit und Professionalität. „The Music of Genesis“ will dem gerecht werden: Die Zusammenstellung eines Programms aus den Alben der Jahre 1976 – 1980 geschieht so nicht zufällig – eine Analyse der Titel zeigt hier eine kontinuierliche musikalische Entwicklung, die mit „Duke“ ihren Höhepunkt und Abschluss findet. Sich THE MUSIC OF GENESIS nennen zu können, entspricht dem musikalischen Anspruch: Den Musikern geht es um originalgetreue Reproduktionen, ohne dabei steril nachzuspielen: Hier werden auch Titel live gespielt, die so noch nie aufgeführt wurden: ein absolutes Hörvergnügen für jeden echten Genesis-Fan.