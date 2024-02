The Music of Hans Zimmer & John Williams – The Original London Production - moderiert von TV-Moderator Max Moor - kommt erstmals nach Deutschland und Österreich

Kommen Sie am 19. März 2024 in die MHPArena in Ludwigsburg, tauchen Sie ein in eine spektakuläre Veranstaltung und lassen Sie sich von der Magie der Musik verzaubern bei "The Music of Hans Zimmer & John Williams - The Original London Production". Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets, denn der Vorverkauf für dieses unvergessliche Ereignis hat begonnen. Niemand geringeres als Max Moor konnte für die internationale Produktion „The Music of Hans Zimmer & John Williams – The Original London Production“ gewonnen werden. Der beliebte TV-Moderator geht 2024 zusammen mit einem 60-köpfigen Orchester auf große Tournee durch Deutschland und Österreich. Mit im Gepäck hat er unvergessliche Melodien der größten Hollywood-Filme, die aus der Feder der beiden Ausnahmekomponisten Hans Zimmer und John Williams stammen.