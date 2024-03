Wohl kein Komponist hat mit seinen überwältigenden Kompositionen die Welt des Films in den vergangenen zwei Jahrzehnten so sehr geprägt wie der Oscar-, Globe- und Emmy-Gewinner Hans Zimmer.

Er wurde elfmal für den Oscar, vierzehnmal für den Golden Globe Award und zehnmal für den Grammy Award nominiert. Seine erste Oscar-Nominierung erhielt er 1989 für den Film „Rain Man“. 1995 wurde er für die Filmmusik zu „Der König der Löwen” mit einem Oscar ausgezeichnet. 2010 bekam er einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Hans Zimmers Soundtrack-Alben verkauften sich weltweit mehr als 19 Millionen Mal.

Hans Zimmer nennt als Vorbild Ennio Morricone, aus dessen Repertoire u.a. „Zwei glorreiche Halunken” und „Spiel mir das Lied vom Tod” präsentiert werden. Morricone war auch ein strategisches Vorbild für Zimmer: Er komponierte die Filmmusik VOR statt NACH den Filmdreharbeiten und prägte damit das gesamte Werk.

Hans Zimmer ist ein Künstler mit sozialem Gewissen, der nicht nur für die Opfer der Batman-Kinovorführung in Aurora, bei der es zu einem Amoklauf mit zwölf Toten und vielen Schwerverletzten kam, einen Song komponierte, sondern auch für den Kampf gegen den Klimawandel.

„The Music of Hans Zimmer & Others – A Celebration of Film Music” wird von einem Film-Orchester und einem Chor in einer beeindruckenden Show mit Lichtinstallation dargeboten. Hans Zimmer selbst nimmt an der Tour nicht teil.