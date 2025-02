Erleben Sie "The Music of Hans Zimmer & Others - A Celebration of Film Music"!

Die beste Filmmusik aus Dune, James Bond, Fluch der Karibik, König der Löwen, Gladiator, The Dark Knight, Inception, Interstellar und vielen anderen Top-Produktionen - in einem atemberaubenden Konzertereignis mit dem Hollywood Film Orchestra, Chor, Starsolisten und ausgewählten Filmsequenzen - sowie Illumination und Laserprojektion. Tauchen Sie ein in den musikalischen Kosmos von Hans Zimmer!