The Music of Hans Zimmer & Others - A Celebration of Film Music

bis

Neckar Forum Hauffstraße, 73728 Esslingen am Neckar

The Music of HANS ZIMMER & Others – präsentiert von einem Piraten aus Fluch der Karibik!

Erlebe die einzigartige und beste Filmmusik aus Top Gun, James Bond, Fluch der Karibik, Der König der Löwen, Gladiator, The Dark Knight, Invention, Interstellar und vielen weiteren Top-Produktionen in einem atemberaubenden Konzert mit The Hollywood Film Orchestra & Chor, Star-Solisten und ausgewählten Filmausschnitten!

Inklusive der oscarprämierten außergewöhnlichen Klanglandschaften von Dune!

Genieße die einzige Filmmusik-Konzertreihe der Welt mit einem Moderator aus den Erfolgsproduktionen - der nicht nur die beste Musik von Hans Zimmer präsentieren wird, sondern auch für ein kostenloses Foto mit dir zur Verfügung steht. 

Info

Neckar Forum Hauffstraße, 73728 Esslingen am Neckar
Konzerte & Live-Musik
bis
Google Kalender - The Music of Hans Zimmer & Others - A Celebration of Film Music - 2026-01-23 20:00:00 Google Yahoo Kalender - The Music of Hans Zimmer & Others - A Celebration of Film Music - 2026-01-23 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - The Music of Hans Zimmer & Others - A Celebration of Film Music - 2026-01-23 20:00:00 Outlook iCalendar - The Music of Hans Zimmer & Others - A Celebration of Film Music - 2026-01-23 20:00:00 ical
bis
Google Kalender - The Music of Hans Zimmer & Others - A Celebration of Film Music - 2026-01-24 20:00:00 Google Yahoo Kalender - The Music of Hans Zimmer & Others - A Celebration of Film Music - 2026-01-24 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - The Music of Hans Zimmer & Others - A Celebration of Film Music - 2026-01-24 20:00:00 Outlook iCalendar - The Music of Hans Zimmer & Others - A Celebration of Film Music - 2026-01-24 20:00:00 ical
bis
Google Kalender - The Music of Hans Zimmer & Others - A Celebration of Film Music - 2026-01-25 20:00:00 Google Yahoo Kalender - The Music of Hans Zimmer & Others - A Celebration of Film Music - 2026-01-25 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - The Music of Hans Zimmer & Others - A Celebration of Film Music - 2026-01-25 20:00:00 Outlook iCalendar - The Music of Hans Zimmer & Others - A Celebration of Film Music - 2026-01-25 20:00:00 ical

Tags