The Music of Hans Zimmer & Others - A Celebration of Film Music

The Music of HANS ZIMMER & Others – präsentiert von einem Piraten aus Fluch der Karibik!

Erlebe die einzigartige und beste Filmmusik aus Top Gun, James Bond, Fluch der Karibik, Der König der Löwen, Gladiator, The Dark Knight, Invention, Interstellar und vielen weiteren Top-Produktionen in einem atemberaubenden Konzert mit The Hollywood Film Orchestra & Chor, Star-Solisten und ausgewählten Filmausschnitten!

Inklusive der oscarprämierten außergewöhnlichen Klanglandschaften von Dune!

Genieße die einzige Filmmusik-Konzertreihe der Welt mit einem Moderator aus den Erfolgsproduktionen - der nicht nur die beste Musik von Hans Zimmer präsentieren wird, sondern auch für ein kostenloses Foto mit dir zur Verfügung steht.