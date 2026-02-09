The Music of Hans Zimmer & Others

𝗧𝗵𝗲 𝗠𝘂𝘀𝗶𝗰 𝗼𝗳 𝗛𝗮𝗻𝘀 𝗭𝗶𝗺𝗺𝗲𝗿 & 𝗢𝘁𝗵𝗲𝗿𝘀 – präsentiert von einem Piraten aus 𝗙𝗹𝘂𝗰𝗵 𝗱𝗲𝗿 𝗞𝗮𝗿𝗶𝗯𝗶𝗸! 🎵 Erlebe die einzigartige und beste Filmmusik aus 𝗧𝗼𝗽 𝗚𝘂𝗻, 𝗝𝗮𝗺𝗲𝘀 𝗕𝗼𝗻𝗱, 𝗙𝗹𝘂𝗰𝗵 𝗱𝗲𝗿 𝗞𝗮𝗿𝗶𝗯𝗶𝗸, 𝗗𝗲𝗿 𝗞ö𝗻𝗶𝗴 𝗱𝗲𝗿 𝗟ö𝘄𝗲𝗻, 𝗚𝗹𝗮𝗱𝗶𝗮𝘁𝗼𝗿, 𝗧𝗵𝗲 𝗗𝗮𝗿𝗸 𝗞𝗻𝗶𝗴𝗵𝘁, 𝗜𝗻𝗰𝗲𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻, 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗮𝗿 und vielen weiteren Top-Produktionen 🕵🏽☠ – in einem atemberaubenden Konzert mit The Hollywood Film Orchestra & Chor, Star-Solisten und ausgewählten Filmausschnitten! 🎬

Inklusive der oscarprämierten außergewöhnlichen Klanglandschaften von 𝗗𝘂𝗻𝗲!

🧚🏼 Genieße die einzige Filmmusik-Konzertreihe der Welt mit einem Moderator aus den Erfolgsproduktionen - der nicht nur die beste Musik von Hans Zimmer präsentieren wird, sondern auch für ein kostenloses Foto mit dir zur Verfügung steht, wenn du deine Tickets heute kaufst!

Tauche ein in das musikalische Universum von Hans Zimmer und sichere dir jetzt deine Tickets, solange noch welche verfügbar sind!