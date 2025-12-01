The Music of Hans Zimmer & Others" wirbt mit einem unvergesslichen Konzerterlebnis für alle Altersgruppen, Filmbegeisterte, Musikliebhaber und Familien.

Die beste Musik von Hans Zimmer wird vom Hollywood Film Orchestra in einer beeindruckenden Show mit Lichtinstallationen, Laserprojektionen und ausgewählten Filmausschnitten dargeboten. Star-Solisten aus der Original-Broadway-Produktion werden Ausschnitte aus "Der König der Löwen", Zimmers beliebtestem Kassenschlager, darbieten.

Kein anderer Komponist hat die Filmwelt in den letzten zwei Jahrzehnten so sehr beeinflusst wie der Oscar-, Globe- und Emmy-Preisträger Hans Zimmer mit seinen atemberaubenden Kompositionen für Filme wie "James Bond", "Der König der Löwen", "Fluch der Karibik", "Gladiator", "The Dark Knight", "Man of Steel", "Inception" und "Interstellar".