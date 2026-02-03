Der deutschstämmige Hans Zimmer wurde mit dem Soundtack zu dem Film „Rain Main“ berühmt und hat seitdem zahlreichen Mega-Hits aus Hollywood zu Erfolg und dramatisch-emotionaler Wirkung verholfen, so u.a.

„Mission Impossible II“, „Gladiator“, „Fluch der Karibik“ sowie „Interstellar“ und „Batman“. Für die Filmmusik zu Christopher Nolans „Dunkirk“ erhielt Hans Zimmer 2018 seine elfte Oscar-Nominierung. Film für Film lieferte er ein Meisterwerk nach dem anderen, räumte zahlreiche Preise wie den Oscar, den Grammy und den Golden Globe ab und etablierte seinen Stil als Vorbild für andere Komponisten. Das Besondere an Hans Zimmers Musik ist der gekonnte Einsatz von außergewöhnlichen Instrumenten und die Verschmelzung von Orchester und elektronischer Musik. Ein besonderes Vorbild von Hans Zimmer war der 2020 verstorbene Ennio Morricone und so werden aus dessen umfangreichem Repertoire u.a. Ausschnitte aus „The Good, the Bad and the Ugly“ und „Once Upon a Time in America“ zu hören und zu sehen sein. „The Music of Hans Zimmer & Others – A Celebration of Filmmusic“ wird von dem Hollywood Philharmonic Orchestera sowie einem Chor und internationalen Solistinnen und Solisten präsentiert, mit einer beeindruckenden Lichtshow, Projektionen sowie ausgewählten Filmeinspielungen. „The Music of Hans Zimmer & Others – A Celebration of Filmmusic” ist ein unvergessliches audiovisuelles Konzertereignis. Hans Zimmer selbst wird nicht an der Veranstaltung teilnehmen.