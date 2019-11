The Music of Hans Zimmer

Einmalige Klangwelten als großes Open Air mit Orchester, Chor, Starsolisten / u.a. mit der Musik aus Fluch der Karibik, Gladiator, König der Löwen, The Dark Knight, Inception und Interstellar

Mit Fanfaren ins Filmmusik-Konzert: die großartigen symphonischen Klangwelten von Hans Zimmer sind erstmals im Beethoven-Saal am 27. Dezember 2019 in einem einmaligen Open Air Konzert zu erleben. Wohl kein Komponist hat mit seinen überwältigenden Kompositionen die Welt des Films in den vergangenen zwei Jahrzehnten so sehr geprägt wie der Oscar-, Globe- und Emmy-Gewinner Hans Zimmer. Die Besucher erwartet ein besonderer musikalischer Abend in großer Aufführung mit Orchester, Chor, Solisten und einer Lichtinszenierung.

Der deutschstämmige Hans Zimmer wurde mit "Rain Main" berühmt und hat seitdem zahlreichen Mega-Hits aus Hollywood zu Erfolg und dramatischemotionaler Wirkung verholfen, so u.a. "Gladiator", "Fluch der Karibik" sowie "Interstellar" und "Batman". Für den Filmscore zu Christopher Nolans "Dunkirk" erhielt Hans Zimmer 2018 seine elfte Oscar-Nominierung.