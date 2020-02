The Music Of James Bond and more

25 Movies - One show – All The Hits Live | Band & Singers – Artists & Stunts

The Music Of James Bond: Seit den 60er-Jahren bis heute ist die Musik der Thriller um den britischen Geheimagenten untrennbar mit den Filmen verbunden. Originalmusik aus „Skyfall“, „Casino Royale“, „Golden Eye“, Moonraker“ und vielen mehr lassen Erinnerungen wachwerden an die Megaerfolge in den Kinos. Die Songs sind zeitlos und weltbekannt – Stars wie Tom Jones, TinaTurner, Madonna, Shirley Bassey und nicht zuletzt auch Adele machten die Songs der actiongeladenen Filme zu wahren Sternstunden der Filmmusik.

Hochkarätige Musiker, Sänger/innen, die Bond-Girls und eine Stuntcrew lassen The Music Of James Bond zu einem Erlebnis für Augen + Ohren werden.

Selbstverständlich geschüttelt und nicht gerührt!