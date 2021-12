Endlich neu auf deutschen Bühnen: Die unvergesslichen „James Bond“ - Songs aus Filmklassikern wie „Skyfall“, „Golden Eye“, „Casino Royale“ u.v.a. sowie die packende Musik aus weiteren Agenten-Blockbustern wie „Mission Impossible“ oder „Jason Bourne“ live performt von einer hochkarätigen Rockband Dazu eine rasante Live - Stuntshow mit Top-Artisten & sexy „Bond Girls“!

Live Music meets Live Action: Eine unvergessliche Hommage an große Kinomomente! Die grandiosen Songs aus James Bond - Klassikern wie „Golden Eye“, „“Casino Royale“, „Skyfall“, „Spectre“, „Goldfinger“, „Leben und Sterben lassen“ u.v.a. sind ebenso untrennbar mit den jeweiligen Filmerfolgen verbunden wie die Welthits aus Filmen wie “Mission Impossible“, „Jason Bourne“ oder „Kingsmen“. Diese unsterblichen Titel live performt von einer erstklassigen Band, begleitet von einer atemberaubenden Stuntshow, dargeboten von Top-Artisten und sexy „Bond Girls“ - das alles bietet The Music of James Bond & More!

Ob mit oder ohne Martini zur Einstimmung: Nie war es so mitreißend, in die Welt der smarten Geheimagenten und teuflischen Verräter, der knallharten Bösewichte und verführerischen Ladies einzutauchen wie mit dieser Music & Action - Show, die für Ohren und Augen einen Trip bietet, der einem Agenten seiner Majestät zur Ehre gereicht. Unsere Stuntcrew der Extraklasse zaubert rasante Live-Action auf die Bühne, wie man sie sonst nur aus dem Kino kennt - und dies ohne zigfach wiederholte Einstellungen und Schnitte wie beim Film, sondern live und in Echtzeit! Dazu begeistert der rockige Sound einer Liveband, die es versteht, mit den großartigen Songs aus 25 Filmen, von Künstlern wie Paul McCartney, Adele, Tom Jones, Tina Turner, Shirley Bassey u.v.a. Gänsehaut zu erzeugen. Ab Herbst 2021 endlich erstmals auf deutschen Bühnen.

The Music of James Bond & More verspricht echte Live-Action für Augen und Ohren und im wahrsten Sinne des Wortes „ganz großes Kino“ - nicht nur für Filmfans. Diese Show wird Sie packen, schütteln - und in manchen Momenten auch bewegen…