The Music of Ludovico Einaudi: Tribute-Klavierkonzert

Sie sind herzlich zu einem unvergesslichen Abend voller zauberhafter Musik eingeladen.

Genießen Sie die magischen Melodien eines der bedeutendsten Pianisten und Komponisten unserer Zeit, Ludovico Einaudi, meisterhaft interpretiert von einem talentierten Künstler.

Ludovico Einaudi ist bekannt für seine einfachen, aber unheimlich schönen minimalistischen Klavierwerke und seine beeindruckende Filmmusik. In fast drei Jahrzehnten seiner Tätigkeit hat er eine Reihe von Alben veröffentlicht, die die Charts anführten, die prestigeträchtigsten Konzertsäle der Welt ausverkauft und seine Musik wurde in vielen berühmten Filmen wie “Ziemlich beste Freunde”, “Doktor Schiwago”, “This Is England”, “Nomadland” und anderen gespielt.

Dieses einzigartige Konzert bietet mehr als nur Musik. Eine Symphonie funkelnder Kerzen wird den gesamten Raum erleuchten und dem Abend eine mystische und magische Atmosphäre verleihen. Jede Kerze trägt dazu bei, eine zauberhafte Umgebung zu schaffen, die das musikalische Erlebnis perfekt ergänzt.

Verpassen Sie nicht diese besondere Gelegenheit, einen Abend voller Magie und Musik zu erleben.

Die Künstlerauswahl: Alexandr Starý, František Panáček, Lucie Kubátová.