Die "Star Wars"-Filme haben einen noch nie dagewesenen, weltweiten Hype ausgelöst, der heute aktueller ist denn je.

Die ergreifende Musik des vielfachen Oscar-Gewinners John Williams live erleben – das ist das Größte für die Fans der Science-Fiction-Kultur. Die Aufführungen lösen europaweit Begeisterungsstürme aus.

Bei „The Music of Star Wars - Live in Concert“ präsentieren ein Orchester, ein großer Chor sowie mehrere Solokünstler erstmals die musikalischen Highlights aus den Filmen und lassen sie zu einem harmonischen Ganzen zusammenwachsen. Leinwand-Animationen und visuelle Effekte lassen dabei die "Star Wars"-Herzen zusätzlich höherschlagen.

Der amerikanische Komponist John Williams hat 5 Oscars gewonnen, wurde für 49(!) Oscars nominiert und hat mit seinen "Star Wars"-Soundtracks sein Meisterwerk geschaffen und Kinogeschichte geschrieben.

Betreten Sie die Welt von Luke Skywalker, Han Solo und Darth Vader, der Jedi Ritter und Prinzessin Leia mit „The Music of Star Wars – Live in Concert“ – einer mitreißenden musikalischen und visuellen Erfahrung, die die Welt des Imperiums in einer außerordentlichen Intensität zum Leben erweckt.

Mit modernster Technologie wird das große Ensemble der renommierten Cinema Festival Symphonics, unter der künstlerischen Leitung von Stephen Ellery, die Fans auf eine musikalische Reise durch die Highlights der Star Wars Filme führen – begleitet von einmaligen Leinwand-Animationen, die tief in das Star Wars Universum eintauchen lassen.