The Musical Box performs Genesis Extravaganza - Tour 2018

Kanadas "Genesis"-Spezialisten auf Deutschlandtour mit ihrer brandneuen Show!

"An unprecedented musical feast of 1970-77 favorites and rarities"

Der etwas sperrige englische Titel lässt sich mehr oder weniger frei so übersetzen:Ein noch nie da gewesenes musikalisches und visuelles Fest für alle Genesis-Fans der Jahre 1970 - 1977.Eine kraftvolle Darbietung einzigartiger visueller Kunststücke, dazu eine Reihe von Vintage-Instrumenten, die jedes Museum stolz machen würden:

Dies alles wird in einer atemberaubenden Show voller GENESIS-Klassiker, aber auch Bühnen-Raritäten dargeboten. Zum ersten Mal in ihrer 25jährigen Geschichte nehmen THE MUSICAL BOX das Publikum mit auf eine etwas andere Reise in die Welt der frühen Genesis.