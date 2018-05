× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Zeit für eine Lektion in Sachen Dringlichkeit, Energie und Rock’n’Roll: Mit ihrem Garage-Psych-Rock samt Punk-Einschlag haben The Mystery Lights bisher vor allem die Underground-Clubs von New York unsicher gemacht.

Ihre Musik hat sich dem Retro-Sound der 1960er und 1970er verschrieben. The Mystery Lights erfinden zwar das Rad des Rock’n’Roll nicht neu aber diesen möglichen Vorwurf kontert die Band schlagfertig mit Stilsicherheit, Charisma und energetischen Live-Shows. Schaut man sich nämlich die im Netz kursierenden, mehr schlecht als recht aufgenommenen Live-Clips aus den rappelvollen Spelunken an, können sie dem Zuschauer tatsächlich den Glauben an die rohe Kraft des Rock’n’Roll zurückgeben. Die Energie des frühen Punkrock trifft auf die Melodieseligkeit des Beat, die kratzige Stimme von Frontmann Mike Brandon sorgt dabei für die richtige Härte – auch wenn das abgedroschen klingt. Die Zutaten passen und das Gericht schmeckt, so muss es sein! Dass die raue Energie ihrer Bühnenperformance im House-Of-Soul-Studio von Daptone kompromisslos und ohne Atempause übernommen wurde, ist nur folgerichtig und macht die Band zu einem Geheimtipp nicht nur für Fans des Genres. Bist du bereit?