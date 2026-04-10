The Narrator aus Essen sorgen seit ihrer Gründung im Jahr 2017 in der Hardcore/Metalcore-Szene für Furore. Nicht zuletzt dank eines sich auch mal Richtung Punk und Beatdown neigendes, vor allem aber immer energiegeladenen Songwritings und mitreißenden Live-Performances. Ihr Debütalbum „Lore“ wiederum erschien erst relativ spät, 2024 auf Nuclear Blast. Darauf zu hören sind nicht weniger als 10 Songs, die mit beeindruckenden mehr als 10 Millionen Streams für sich sprechen. Auch mit ihrer jüngsten Single „Unbind Me“, die von Ted Jensen (Sterling Sound – Bring Me the Horizon, Green Day, Korn uvm.) gemastert wurde, beweist das Quintett einmal mehr, dass es ein Must-have in jeder Playlist ist – und natürlich auf jeder Bühne. Wir sind sicher: Bis Oktober 2026 werden wir noch einiges von ihnen zu hören bekommen.