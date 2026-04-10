THE NARRATOR gründeten sich 2017 im Ruhrgebiet und begeistern von Anfang an mit energiegeladenem Songwriting und mitreißenden Live-Performances. Nach erfolgreichen Tourneen und Festivalauftritten etablierten sich THE NARRATOR mehr und mehr in der deutschen Metalcore-Szene. Im September 2024 ließen THE NARRATOR ihr heiß erwartetes Debütalbum „Lore“ vom Haken – 10 Songs, die mit beeindruckenden zehn Millionen Streams für sich sprechen. Auch mit ihrer neuesten Single „Aurora“, die von Ted Jensen (Sterling Sound – Bring Me the Horizon, Green Day, Korn uvm.) gemastert wurde und inklusive Musikvideo von Daniel Prieß erscheint, beweisen THE NARRATOR erneut, dass sie ein Must-have in jeder Playlist sind. Eines steht fest: Da kommt noch viel mehr!