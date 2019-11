The National werden von den Kritikern seit Anbeginn ihrer Karriere hochgelobt, der allumfassende Ruhm stellte sich dann mit dem letzten Album "Sleep Well Beast" ein. Die Band um Sänger Matt Berninger sowie den zwei Brüderpaaren Aaron Dessner (Gitarre, Bass, Piano) und Bryce Dessner (Gitarre) sowie Scott Devendorf (Bass, Gitarre) und Bryan Devendorf (Drums) schaffte es schon früh, sich ihren eigenen Sound im Kosmos des Indierocks zu erschaffen.

Durch die persönlichen und emotionalen Texte von Berninger gepaart mit den hymnischen Instrumentalteilen der zwei Brüderpaare konnten sich The National stets von anderen Alternativebands abheben. Passned zur Tourbestättigung wird The National am 17.Mai 2019 ein neues Album veröffentlichen: Auf "I Am Easy To Find" kombinieren The National ihre gewohnte Stärke und Talente mit neuen Herangehensweisen. Noch nie zuvor kollaborierte die Band mit so vielen unterschiedlichen MusikerInnen als auf dieser Platte und so lassen sich unter anderem die Stimmen von Sharon Van Etten, Mina Tindle, Kate Stables von This Is The Kit oder Lisa Hannigan entdecken; Streicher durchbrechen die galoppierenden Schlagzeugrhythmen und am Ende wird doch alles wieder von Matt Berningers tiefem Bariton zusammengehalten.