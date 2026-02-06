The New Bluestime – Rhythmus, Groove und Leidenschaft aus der Pfalz Seit 2007 steht The New Bluestime für mitreißenden Blues, der direkt ins Herz und in die Beine geht.

Die Band aus der Region Mannheim hat sich mit ihrem charismatischen Sound und ihrer stilistischen Vielfalt einen festen Platz in der regionalen Blues-Szene erspielt. Ob klassischer Blues, Chicago Blues, Westcoast Blues oder Rhythm & Blues – die Musiker verstehen es, jedes Genre mit derselben Hingabe und Energie zu interpretieren. Mit Schwerpunkt auf den berühmten 12 Takten und einem Gespür für packende Live-Atmosphäre begeistert The New Bluestime ihr Publikum immer wieder aufs Neue. Ihre Auftritte sind ein Erlebnis voller Emotion, Spielfreude und musikalischer Tiefe – ein Fest für alle, die echten, handgemachten Blues lieben.