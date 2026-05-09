The New Groove Project (TNGP)

... ist ein Ende 2022 gegründetes Quartett, das sich dem JAZZ-FUNK-GROOVE verschrieben hat.

Die Band covert bekannte Künstler wie John Scofield, Nils Landgren, George Duke, Crusaders, Billy Cobham, Yellowjackets und Mezzoforte und viele auch unbekanntere Interpreten, wobei sie den Stücken eine definitiv eigene Note verleiht. TNGP besteht aus hochkarätigen und erfahrenen Musikern aus Herrenberg und Umgebung.

Die Tasten bedient Ruben Helmstädter, klassisch studierter Jazzmusiker von der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien sowie dem Pasadena City College, breitgefächerte Erfahrung im Bereich Musicals, Bigband, Jazz.

Gitarrist Helge Hattermann ist musikalisch bei der Herrenberger Funkrock-Formation "Sixie und Fuchs" aufgewachsen und spielte in zahlreichen Jazzbands

Manfred ’Manne’ Schlecht ist der sehr erfahrene und virtuose Bassist, der auch schon über 40 Jahre Bühnenerfahrung mit verschiedensten bands und genres mitbringt, derzeit noch aktiv mit Vetinaris Groove.

Sven de Waal (Schlagzeug u. Vocals), mannigfaltige musikalische Erfahrung, seit 15 Jahren Percussionist und Background-Vocals in der Stuttgarter Band Upfunkcoolo, spielt seine Drums als wären sie ein Uhrwerk.