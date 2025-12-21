THE NEW MOURNING (AUT)

Das burgenländische Quartett THE NEW MOURNING um Mastermind Thomas Pronai, der sich auch als Produzent , Labelbetreiber und Veranstalter einen Namen gemacht hat, verfolgt ein klares musikalisches Konzept.

Einfache Songs mit zwei Akkorden und reduzierten Texten. Dazu ein puristischer Sound, so analog wie nur möglich.

Bewusst und zielgerichtet wird dadurch der Fokus auf die wichtigen und richtigen Dinge gerichtet. Harmonie, Melodie und Effekte sind bewusst simpel gehalten und auf das Wesentlichste reduziert. Dennoch entstehen durch repetitive und meditative Elemente hinreißende Soundlandschaften zwischen selbstauferlegten Einschränkungen und Ausbrüchen aus gängigen Strukturen.