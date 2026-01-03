The New Orleans Gumbo Crabs – das sind 6 Musiker, die Arrangements aus der Zeit des beginnenden 20. Jahrhunderts und der nachfolgenden Swing Ära spielen.

Sie kommen aus der Region Rhein-Neckar und benennen sich nach einer lukullischen Spezialität - passenderweise aus der Heimat des Jazz.

Die Musiker in der Besetzung von Klarinette, Saxophon, Posaune, Banjo, Bass und Schlagzeug lassen sich genügend Freiraum für ihre kreative Individualität in der freien Improvisation und beim mit Gesang unterlegtem Zusammenspiel. Alle Bandmitglieder bringen Erfahrungen aus anderen Formationen bzw. musikalischen Aktivitäten ein und zeichnen sich durch eine temperamentvoll swingende und einfallsreiche Spielfreude aus. Das Markenzeichen der Gruppe: „New Orleans is still alive, handgemacht und mundgeblasen“.

Zuletzt traten sie beim Apfeltag im Oktober 2025 auf, im Sommer ebenso im Muddys Club - einem ambitionierten Jazzklub in Weinheim. Weitere Auftritte fanden beim Mosbacher Frühlingsfest, Freiburg und in der Pfalz statt.