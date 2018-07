× Erweitern The New Roses

THE NEW ROSES sind Deutschlands erfolgreichster neuer Rock Act!2018 ist definitiv das Jahr für THE NEW ROSES und bedeutet zugleich den internationalen Durchbruch für die Wiesbadener.Mit einer Steilvorlage 2017 – wir erinnern uns – Top 20 Album Charts, ausverkaufte Shows quer durch Deutschland und große internationale Festivals wie das HELLFEST oder HARD ROCK HELL, sowie zahlreichen Festivalauftritte in Deutschland bestiegen THE NEW ROSES den Rock-Olymp und sind nun ohne Zweifel die erfolgreichste neue Hardrock Band aus Deutschland. Musikalisch sind THE NEW ROSES ein explosiver Sprengstoff, der sich an Vorbildern wie Guns N´Roses, AC/DC, Kid Rock, Aerosmith, Metallica oder auch The Black Crowes orientiert, aber das in einer ganz eigenen Machart. 2018 legen THE NEW ROSES nochmal kräftig zu. Im April sind sie als Special Guest mit THE DEAD DAISIES auf Europatour. Im Sommer stehen THE NEW ROSES über 30 mal auf den Festivalbühnen sowohl national wie auch international, wie z.b. SWEDEN ROCK (SE), Harley-Davidson Open Road Fest (HU), MASTERS OF ROCK (CZ), ROCK OF AGES, ROCK HARD FESTIVAL, WERNER DAS RENNEN, ROCKFELS etc. Im Herbst 2018 werden THE NEW ROSES erneut in Deutschland touren, aber auch erstmalig eine Headliner Tour in UK bestreiten und man höre und staune, erstmalig für Shows in die USA reisen.