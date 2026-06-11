THE NEW ROSES sind ein Garant für eine ehrliche, energiegeladene Rock Show der Superlative. In einer Zeit, in der künstliche Intelligenz auf dem Vormarsch ist und die Musikwelt massiv verändert, sicherlich eine wichtige Eigenschaft! Nun kommen THE NEW ROSES mit der DOWN & DIRTY TOUR 2026 zurück auf die deutschen Bühnen und freuen sich auf ihre Fans! Was das Publikum erwartet, sind natürlich neue Songs, aber auch Raritäten aus dem Repertoire der bisherigen 6 Alben und die großen Songs der letzten Jahre.

Die deutschen Hard Rocker THE NEW ROSES zählen seit vielen Jahren zur Spitze der Deutschen Rockacts. All ihre Alben erreichten hohe Platzierungen in den deutschen Album- Charts und ihre Singles wie „Down By The River“, Every Wild Heart“, „When You Fall in Love“ oder „Attracted To Danger“ laufen bei den etablierten Rocksendern sowohl in Deutschland als auch in UK auf Rotation.

Bereits früh in ihrer Karriere konnten THE NEW ROSES für internationale Aufmerksamkeit sorgen, als ihr Song „Without a Trace“ in der Kult-US-Serie Sons of Anarchy zu hören war. Im Laufe der Jahre haben sie sich als feste und beim Publikum beliebte Größe im internationalen Rockbusiness etabliert. THE NEW ROSES waren nicht nur die erste deutsche Band, die 2018 und 2019 auf der KISS Kruise in der Karibik auftrat, sondern auch Support bei den Deutschland Shows der Rock-Ikonen. Außerdem teilten sie sich bereits mit weiteren beeindruckenden Genregrößen die Bühne wie den legendären Aerosmith, Foreigner und den deutschen Hard Rock-Urgesteinen Scorpions. THE NEW ROSES gehören zu Deutschlands aufregendsten Rockacts, egal ob in Afghanistan, bei Festivals wie WACKEN, SWEDEN ROCK, HELLFEST oder in den vielen hunderten Clubs Europas, THE NEW ROSES sind ein Garant für eine energiegeladene Live-Show mit großen Rocknummern.