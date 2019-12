The New Standard Trio 0711

Das New Standard Trio aus Stuttgart spielt seine Lieblingsstücke aus den verschiedensten Musikstilen in einer eigenen Version. Dabei wird darauf geachtet, den Charakter und die Stimmung des Originals nicht zu verfälschen oder gar zu verfremden, sondern respektvoll damit umzugehen und dabei dennoch in neuen musikalischen Ausflügen, Improvisationen und kreativen Grooves einen besonderen Sound zu kreieren. Großartige Musik von Beach Boys, John Lennon, Robert Glasper, Thom Yorke oder Herbie Hankock werden voller Hochachtung gestreift.

Bene Moser - Piano

Andrey Tatarinets - Bass

Lisa Wilhelm - Drums