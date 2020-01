Werner Acker präsentiert das Soulensemble der Musikhochschule Stuttgart - The Next Generation Of Jazz, Soul, R&B

Blenke, Gerny, Aniskewitz, Acker, Klopfer, Biscalchin, Wilhelm

Unter der Leitung von Werner Acker erarbeiten sich die Mitglieder des Soulensembles, allesamt Studierende der Musikhochschule Stuttgart im Jazz/Pop Studiengangs, Songs aus den verschiedensten Epochen der Soul- und Rhythm & Blues Geschichte.