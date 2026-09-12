THE NIGHTINGALES (UK)

Birminghams erste Punk Band, die Prefects, waren Teil von The Clashs „White Riot Tour“, nahmen John Peel Sessions auf und erhielten hervorragende Rezensionen von Medien wie dem Rolling Stone.

Nach ihrer Trennung wurde die Band The Nightingales gegründet. John Robb beschreibt sie in seinem Standardwerk über Post Punk („Death To Trad Rock“) als „The misfits’ misfits“, die in den 80er Jahren Kultstatus in der Musikszene genossen und von John Peel unterstützt wurden. Peel sagte über sie: „Ihre Grandiosität wird erst in einer Zeit weit nach den Achtzigern gewürdigt werden, wenn wir mit der nötigen Distanz auf diese Zeit zurückschauen können und sich andere, weitaus bekanntere Bands, als Scharlatane herausstellen werden.