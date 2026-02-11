Mit »News from Planet Zombie« kehren The Notwist nach Jahren der Erkundung und des Experimentierens wieder in den Fokus zurück – mit einem Album, das gleichermaßen reich an Melancholie wie an Positivität ist, skizziert über eine Reihe mitreißender, leidenschaftlich gespielter Popsongs. Es ist ein Album, das eine chaotische Welt widerspiegelt, ihr jedoch mit Wärme und Großzügigkeit begegnet, um zu einer kreativen und spirituellen Konsolidierung zu gelangen. Aufgenommen in ihrer Heimat München, knüpft es an die Sicherheit des Lokalen an, um die Probleme des Globalen zu erkunden – ein leitender Impuls, der sich durch alle elf Songs des Albums zieht. Zudem ist es das erste Studioalbum seit »12« aus dem Jahr 1995, das die Band in ihrer erweiterten Live-Besetzung gemeinsam im Studio aufgenommen hat.