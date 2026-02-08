THE ONE & the one

Zwei Clowns, zwei Stühle, eine Packung Chips…

Ohne ein einziges Wort erzählt die Show durch einfache, minimalistische Szenen die Schönheit und Komplexität menschlicher Beziehungen.

Die zierliche Colette beansprucht Freiheit und Unabhängigkeit, während die große Anna, ein Bündel aus Zuneigung, bereit ist, alles zu tun, um in den Augen der anderen zu existierten. Die eine hält sich für klüger, die andere ist naiv genug, ihr zu folgen.

Trotz der Krisen, die sie durchleben, bleiben sie verbunden wie die zwei Finger einer Hand.

Dieses meisterhaft inszenierte Stück ist eine wahre Ode an die Schwesterlichkeit.

Es durchbricht Grenzen, vereint Humor, Tiefe und Poesie und entfaltet dabei eine universelle Dimension.