The Original 90s Party!

Und weiter geht´s Reutlingen, wir lassen die Kuh wieder fliegen, aber gewaltig! Wir bringen wieder unser volles Arsenal an Laser, LEDs, Nebelmaschinen und Gimmicks an den Start und blasen Euch mit den geilsten Nummern des Planeten zurück in die 90er-Jahre, als die Welt noch in Ordnung war... Wir freuen uns auf eine geile Nacht mit Euch und stellen schon mal die Getränke kalt! Double Time bis 1 Uhr !