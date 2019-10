The Original 90s Party ! New Location !

Auf geht's zu neuen Ufern ! Wir präsentieren Euch stolz die neue Heimat unserer 90er-Party: das BILLIE JEAN! Ab sofort heißt es dort FEUER FREI der größten Hits der 90er. Ob Backstreet Boys, Nirvana, Darude oder Coolio - im BILLIE JEAN spielen wir Sie alle !

Dazu gibt es wie gewohnt ein Feuerwerk an LEDs, Lasern,Nebel, Neon-Sticks und Gadgets. Natürlich dürfen auch die beliebten Konfettis nicht fehlen :-) Seid bei der knallenden Premiere dabei und erlebt einen unfassbaren Back- in- Time-Kick in einer der schönsten Clubs Stuttgarts !

Info & Reservierung

Tel: 0151 / 747 00 800