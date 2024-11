The Original USA Gospel Singers & Band

Wenn dieser Chor die Bühne betritt, dann begeistert er : Ob das Publikum in der Mailänder Scala, den Papst beim Weihnachtskonzert im Vatikan oder nun erstmals auch die Gäste des Backnanger Bürgerhauses.

Die afroamerikanische Gospel-Formation mit Live-Band bringt das authentische, ursprüngliche Gefühl, das Gospel in uns erweckt, auf die großen Bühnen, erzählt dessen Geschichte und berührt damit tief im Herzen. Vom Ursprung des Gospels, dem Spiritual, bis zur heutigen Zeit, von Mahalia Jackson bis James Cleveland. Eingebettet in eine fein abgestimmte Bühnenshow begeistert sie damit ihr Publikum auf der ganzen Welt.

Das Ensemble umfasst ausgewählte Spitzensängerinnen und -sänger, hervorragende Solistinnen und Solisten und Musikerinnen und Musiker, die in einem erlesenen Programm all das bieten, was Gospel so schön und ergreifend macht : Emotionalität, Religiosität und pure Lebensfreude.