The outrun Filmreihe - Filmriss und Kopfkino

Regie: Nora Fingscheidt, GB 2024, 119 Min.

Mit Anfang dreißig, nach mehr als einem Jahrzehnt, kehrt Rona in den Ort ihrer Kindheit auf den entlegenen Orkney-Inseln zurück. Die britische Journalistin entdeckt die einzigartige Landschaft der dünnbesiedelten, schottischen Heimat wieder, geht im eiskalten Meer schwimmen und begibt sich als Vogelwärterin auf die Spuren von Orkneys Flora und Fauna. Währenddessen vermischen sich Ronas Kindheitserinnerungen mit den Erinnerungen der letzten 10 Jahre ihres Lebens, einer von Alkoholsucht geprägten Zeit. Nach ihrem damaligen Aufbruch nach Edinburgh und den darauffolgenden exzessiven Jahren in London versucht die junge Frau in ihrer Heimat wieder zu sich selbst zu finden. Inmitten der schottischen rauen Natur der Orkney-Inseln findet Rona die Chance für einen Neuanfang.