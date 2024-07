The outside Track - der Seitenweg

Eclectic Celtic Ladies! – Die vier Frauen an Fiddle, Flutes, Akkordeon, Bodhrán und Harfe sowie männliche Unterstützung an der Gitarre stehen für musikalischen Hochgenuss vom allerersten Ton an.

Das Quintett verwebt keltische Musik aus Irland, Schottland und Kanada mit Elementen aus der Weltmusik – mal filigran, mal temperamentvoll. Und getreu ihrem Namen machen sie das anders. Sie wagen den Blick von außen nach innen, aus der Weltmusik-Perspektive auf die Tradition. Dazu die etwas jazzig angehauchte Stimme der Flötistin Teresa Horgan, die bereits letztes Jahr in Öhringen zu Gast war. Wunderschöne Balladen, mehrstimmiger Gesang und mitreißende Stepptanzeinlagen zeigen die große Klasse dieser Formation, die zu den besten Celtic-Acts der Welt gehört. Nicht umsonst schreibt das Feuilleton der FAZ: „…irische Mystik pur.“

The Outside Track

Ailie Robertson Harfe / Fiona Black Akkordeon / Mairi Rankin Fiddle, Gesang & Stepptanz / Teresa Horgan Gesang & Flöte / Michael Ferrie Gitarre

Konzert #43