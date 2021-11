Kein von Rentieren gezogener Schlitten und darauf ein Weihnachtsmann im roten Gewand: The Outside Track zeigen Ihren Zuschauern ein anderes Weihnachten als das Gewohnte. In keltischen Ländern werden in der Nacht der Wintersonnenwende auf Hügeln und Bergen große Feuer entfacht. Aus diesem Anlass pilgern jedes Jahr immer mehr Menschen zu neolithischen Stätten und gedenken ihrer keltischen Wurzeln. In Irland wird am sechsten Januar „Womens little Christmas“ gefeiert. In der von irischen und schottischen Auswanderern geprägten kanadischen Provinz Cape Breton ist Weihnachten die Zeit der „kitchen parties“. Nachbarn besuchen sind gegenseitig, es wird die ganze Nacht gesungen, gespielt und getanzt. The Outside Track setzen diese Sitten und Bräuche mit ihrer erfrischenden Interpretation keltischer Musik um.

