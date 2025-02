THE OUTSKIRTS – Dave Rempis, Ingebrigt Håker-Flaten, Frank Rosaly (USA/NO) – Jazz

Dave Rempis – Saxophone

Ingebrigt Håker-Flaten – Kontrabass

Frank Rosaly – Schlagzeug

Bei seinem Percussion Quartet muss sich Dave Rempis fühlen wie ein einsamer Kämpfer gegen eine Naturgewalt. Als spiele er an gegen das Prasseln des Regens bei einem Unwetter, gegen die Hagelkörner und gegen das Tosen des Donners. Er hat keine Angst, er genießt die Situation sogar. Sein Trio The Outskirts ist das Percussion Quartet ohne den zweiten Drummer Tim Daisy – und zeigt das nackte Fundament von Rempis’ Musik. Weniger brutales Höllenfeuer, dafür scheinen verstärkt Sonny Rollins, Frank Lowe und natürlich Peter Brötzmann durch. Hier spielen Seelenverwandte, die ihre Liebe für tiefgreifende rhythmische Erkundungen kreativ ausleben. Rempis’ kräftiger Tenor reitet neben Håker-Flatens muskulösen Linien, während Rosalys unendlich dynamische Herangehensweise für ein beständiges Fundament an Schwung sorgt. Dave Rempis war schon mit vielen verschiedenen Bands in der Manufaktur. Waren alle diese Projekte jemals weniger als großartig? Bevor das vorkommt, fällt uns der Himmel auf den Kopf.