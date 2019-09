The Outta Space Crew LIVE

Der Sound der Funkband Outta Space Crew ist geprägt von verschiedenen Stilen wie Oldschool Funk, Breakbeat Classics, P-Funk, Electro Boogie, Soul und HipHop.

Das klassische Instrumentarium des frühen Soul und RnB kombiniert mit Synths, elektronischen Drums und Samples, typisch für den Sound der 70er, 80er und 90er, ermöglicht OSC das spontane Mischen und Wechseln von Songs und Genres. Sonst eher typisch für DJ Live Shows, ist dieser Style zum Markenzeichen der Band geworden.

OSC gründete sich ursprünglich als Live Band für Breakdance Battles und begann bald darauf, eigene Stücke zu produzieren. 2018 erschien die erste EP Hip Tramp, auf dern auch das Produzententeam First Touch mit einem Remix vertreten ist.

Im Rahmen ihrer Eventreihe Funk Injection, zu der wechselnde Gastmusiker eingeladen werden, hat sich die Crew einen Namen als Backing Band für MCs, DJs und Vocalists erarbeitet. Unter anderen mit dabei: DJ Friction, Toni L, DJ Crypt und DJ Plash One.

Am 12. Oktober 2019 erscheint mit A Word On The Funk die zweite Veröffentlichung der Band auf Vinyl.