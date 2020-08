The Pack Men

Pack Men, das ist ein kleines Rudel Rockfreunde in den besten Jahren. In puristischer Bandbesetzung mit drückendem Bass, ausdrucksstarker Stimme, Rockdrumset, rockigen Gitarrensounds und markigen Sprüchen liefern die vier Jungs ein hörenswertes Rockprogramm ab. Alles authentisch, keine Samples, volle Kanne live. Es gibt Titel von Deep Purple, Led Zeppelin, ACDC, Gary Moore, ZZ Top, Metallica und anderen. Immer mit dabei ein fettes Rockdrumset, Bassbeben, brutzelnder Röhrenamp und eine Stimme von Bass bis Mosquito. Pack Men, do kracht die Schwarte!