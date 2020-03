the peacocks (ch) & cobra express

Uns gibt’s schon ewig. 30 Jahre oder so. Wir sind toll. Und sehen gut aus. Wir lieben was wir tun.Fast immer. Den Konzertbesuchern geht’s genauso. Wir rocken und rollen, kämpfen und leiden, lachen und weinen.

Auto fahren wir auch und das nicht zu knapp. Den Erdball bestimmt schon ein Dutzend Mal umrundet. Belgien, Deutschland, Dänemark, England, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Oesterreich, Spanien, Tschechien und die USA wurden betourt. Macht rund 600 Shows (so heisst das) in den letzten drei Jahren. Begeisterung allenthalben.

Tausende Platten verkauft und tausende Bands an die Wand gerockt. Bad Religion, No Means No, Voodoo Glow Skulls, Snuff, Dwarves, Mighty Mighty Bosstones, Slackers, Voltbeat, Tiger Army… Aber immer noch hungrig. Trotz Rückenschmerzen, weil Fussböden Scheisse sind zum pennen, zuviel Kaffee und Zigaretten. Pleite sind wir auch ständig. Doch die nächste Platte wird bestimmt grossartig. Punk, Rockabilly, tolle Songs, coole Rhythmen, Pop aber geil.

Line-Up

Gitarre, Zigaretten, Gesang – Hasu

Schlagzeug – Jürgensen

Bass – Simon