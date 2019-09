The Physics House Band + On The Roof

THE PHYSICS HOUSE BAND aus Brighton/UK – das sind Sam Organ (Gitarre/Keyboards), Adam Hutchison (Bass/Keyboards), Dave Morgan (Drums) und Miles Spilsbury(Saxophon/Keyboards) – kreieren trotz ihres zarten Alters avantgardistische Kompositionen aus Jazz über Prog und Psych bis hin zu Doom-Metal. Mit einer fantastischen Kombinationsfreude liefern die Jungs von der Insel atemberaubende Live-Shows mit unglaublich perfekt umgesetzten Arrangements ihrer Stücke. Ihr erst kürzlich fertiggestelltes drittes Album nach Horizons / Rapture(2013) und Mercury Fountain(2017), dessen Details sie aktuell noch für sich behalten, lotet auch dieses Mal die Extreme von Licht und Finsternis bis in alle Tiefen aus. Leichte Ambient-Synths münden in chaotisch sortierte Gitarren und Saxofon-Verschmelzungen. Was manchmal ruhig und sanft beginnt, endet schließlich in aufregenden Klanggewittern. The Physics House Band ist keine Band, dessen Musik sich leicht fassen lässt. Die Emma sacht: Wenn eine Mucke jemals ent- und verrückt war, dann ist es diese. Der Besuch einer ihrer Live-Shows ist ein Muss! Supportet werden die Ausnahmemusiker von den nicht minder virtuosen ON THE ROOF aus Heilbronn.