The Piano man goes Jazz

In der Konzertreihe ‚Jazz unterm Kronleuchter’ der Siedler-Gemeinschaft Pelzwasen findet am Freitag 16.12. im Siedlerhaus in der Meisenstrasse 17 in Aalen ein vorweihnachtliches Jazz-Konzert statt.

Bernd Hammerlindl (Piano, Guitar, MuHa, Vocals), Andreas Holdenried (Saxophon) und Jürgen Funk (Bass, Vocals) interpretieren ihre Lieblingssongs. Der Gabentisch ist befüllt mit Stücken von Jamie Cullum, Gregory Porter, Zaz, sowie Megastars wie Billy Joel, Eric Clapton und Michael Bublé. Beginn ist 20 Uhr. Eintritt auf Spendenbasis.