The Picturebooks (D)

Auf der Bühne zeigt der weitgereiste Zweier seine wahre Stärke. Inzwischen hat das Duo aus Gütersloh mehr als 400 umjubelte Konzerte über die Bühne gebracht und kann Songs von fünf Alben präsentieren. Das aktuelle Werk trägt den Titel „The Hands Of Time“ und erscheint bei Century Media. Im kommenden Frühjahr werden THE PICTUREBOOKSin Stuttgart am 18. März 2020 im Universum zu erleben sein. (D)