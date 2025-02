Objekttheater

»What if you can’t have it all?«

Mein inneres Kind hat Fragen, und meine Ananas braucht Pflege. Und warum ist eigentlich alles beige? Die Fee hat gesagt, ich habe einen Wunsch frei, und ich wünschte, ich wüsste, was ich will. Und überhaupt, wenn ich wirklich ein Kind wollte, sollte ich es dann nicht einfach fühlen?

In der Objekttheater-Performance »The Pineapple Commitment« nähern sich Sarah Wissner und Jonas Arndt der Frage des Kinderwunsches in einem absurden Gedankenspiel aus Träumen und Angstfantasien. Ehrlich und humorvoll taumeln sie zwischen persönlicher Überforderung und gesellschaftlichen Fragen, wühlen in Klischees und legen den Finger in die Wunde einer Zeit, in der Commitment nicht mehr selbstverständlich zu sein scheint.