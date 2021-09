The Pineapple Thief (+ Special Guest)

Die Veröffentlichung eines brandneuen Studioalbums "Versions Of The Truth" am 4.9.2020 wird die Rückkehr von The Pineapple Thief nach Europa einläuten.

Nach dem Erfolg der Live-Shows "Dissolution" in Europa und Nordamerika wird die Band (corina-bedingt) ab Herbst 2021 wieder touren (über 40 Shows in 18 Ländern).

Nach der Veröffentlichung ihres von der Kritik gefeierten zwölften Studioalbums „Dissolution“ im Sommer 2018 tourten The Pineapple Thief ausgiebig und brachten ihre dynamischen, progressiven Post-Rock-Sounds und süchtig machenden melancholischen Melodien zu Konzerten in ganz Europa, Kanada, Mexiko und den USA. Das Dissolution-Live-Erlebnis wurde im dritten Live-Album der Band "Hold Our Fire" festgehalten (veröffentlicht im November 2019).

"Wir beendeten das Jahr 2019 mit unserer ersten Tournee durch Nordamerika, die für uns das Ende der "Dissolution"-Epoche bedeutete", sagte der Sänger, Songwriter und Gitarrist Bruce Soord. "Jetzt fokussieren wir uns alle auf 2020, was ein großes Jahr für The Pineapple Thief werden wird. Im Moment sind wir im Studio, um unserem neuen Studioalbum den letzen Schliff zu geben. Dieses Album, das dritte seit Gavin (Harrison) am Schlagzeug ist, fügt unglaublich gut zusammen. Wir vier arbeiteten seit mehr als einem Jahr daran und es wird ein großartiges Gefühl sein, es endlich auf den Weg zu bringen."

The Pineapple Thief kommen ab Herbst 2021 wieder nach Deutschland! Die neuen Termine für die sieben Shows sind nun bestätigt sind ab sofort wieder im Vorverkauf.

Bruce Soord: Gitarre, Gesang

Steve Kitch: Keyboards

Jon Sykes: Bass

Gavin Harrison: Schlagzeug

+ Special Guest