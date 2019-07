The Pink Floyd Show

40 Jahre "The Wall" von Pink Floyd.

Eine der erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte hat über 50 Jahre Trends gesetzt und bis heute an seiner Aktualität nichts eingebüßt. Es sind nicht nur die, über Jahrzehnte präsenten Melodien, die unser Ohr verwöhnen. Auch die Texte und vor allem das Lebensgefühl haben sich erhalten und werden aktuell von der jungen Generation gesucht und mit neuem Leben versehen. Diese Band hat das Prinzip der Unterhaltung als erstes im Musikbusiness perfekt verstanden und umgesetzt. Text, Melodie und die Visualisierung der Liveshows haben das Lebensgefühl einer ganzen Generation wiedergegeben. Das zeigt auch die aktuelle Ausstellung „The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains“, die seit Monaten in Rom, London und Düsseldorf Furore macht.