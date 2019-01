The Policy - Tribute to The Police

Ende der 70iger starten 3 junge Musiker aus Britannien eine neue Musik-Ära, das von den Musikkritikern kurz „NEW WAVE“ bezeichnet wird. Die Rede ist natürlich von The Police, die es wie keine andere Band verstand, verschiedene Stilrichtungen, wie Reggae, Ska, Jazz, Rock und Punk in ein neues Pop-Gewand zu stecken.

Ausgezeichnet 1982 mit dem „Brit Award“ führten alle ihre Alben die Charts in ihrer Schaffenszeit an.

Dieses Erbe treten THE POLICY an. Mit allen Hits von „Roxanne“ bis „Every breath you take“ und ausgesuchten Titeln aus Stings Solokarriere dürfen Sie sich auf ein Live-Event freuen, dass den Spirit und die Live-Performance von The Police aufleben lässt. Drehen Sie mit uns die Zeituhr und folgen uns zu den „80igern“. Performt in Orginalbesetzung von 3 Musikern, mit viel Liebe und Leidenschaft, teils mit eigener Note interpretiert, immer nah am Original.

THE POLICY sind: Bernd Haas - Bass, Lead-Gesang Hugo Nägele - Gitarre, Gesang Richie Nägele - Drums, Gesang

Beginn: 21:00 Uhr